Politie sluit wijkposten in Kruishoutem, Kluisbergen, Zingem en Wortegem-Petegem Alleen het hoofdkantoor in Oudenaarde blijft open Ronny De Coster

17 maart 2020

12u29 0 Oudenaarde De wijkposten Kruishoutem, Kluisbergen, Zingem en Wortegem-Petegem van de politiezone Vlaamse Ardennen gaan dicht als gevolg van de coronacrisis. Ze blijven wel telefonisch bereikbaar.

Het hoofdcommissariaat in Oudenaarde blijft open op weekdagen en in het weekend van 6 tot 21 uur. Dat zijn de gebruikelijke openingsuren.

Klacht indienen

Wie een klacht wil indienen of een niet-dringende aangifte wil doen, kan het hoofdkantoor van de politie bellen op het nummer 055/33.88.88. Aangifte doen van een fietsdiefstal, bromfietsdiefstal, winkeldiefstal, vandalisme of graffiti kan online aangeven via www.police-on-web.be. Dringende aangiftes gebeuren in het hoofdcommissariaat of op het algemene nummer 101.