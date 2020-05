Politie pakt twee verdachten op van nachtelijke diefstal in auto in Oudenaarde Ronny De Coster

06 mei 2020

12u55 3 Oudenaarde De politie Vlaamse Ardennen heeft twee verdachten gearresteerd van een diefstal uit een auto in de nacht van dinsdag op woensdag.

De inbraak gebeurde rond kwart over drie in een auto die geparkeerd stond in de Corpusstraat in Welden. De politie stuurde via Alarm Tilt-platform een oproep om uit te kijken naar twee jonge mannen die een kap op het hoofd droegen en die vermoedelijk ook een zaklamp bijhielden. Kort na de middag heeft de politie laten weten dat de zoektocht resultaat heeft gehad: agenten hebben twee verdachten gearresteerd. Ze worden op dit moment verhoord.