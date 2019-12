Politie gooit asociale parkeerders op de bon in Oudenaarde Ronny De Coster

01 december 2019

16u58 0 Oudenaarde De politie in Oudenaarde heeft achttien automobilisten beboet wegens fout en asociaal parkeren. Nog eens zeventien bestuurders die hun auto links van de weg hadden achtergelaten, kregen een boete.

Het asociale parkeren had te maken met auto’s die op het trottoir stonden of op een plaats voor mensen met een beperking, die een doorgang op een parking blokkeerden of buiten de parkeervakken geparkeerd waren. Er waren ook boetes voor het gebruik van de gsm achter het stuur, rijden zonder veiligheidsgordel en een straat inrijden waar dat niet mocht.

Fietsverlichting

De politie controleerde ook fietsen. Van vier was de verlichting of andere uitrusting niet in orde. Eén boete en drie waarschuwingen leverde dat op.