Politie geeft tips voor diefstalpreventie op info-avond in Mater Ronny De Coster

21 oktober 2019

18u02 0

Open Vld Mater organiseert op donderdag 24 oktober een info-avond over veiligheid en diefstalpreventie.

Specialisten van de lokale politie geven tips over technische en andere maatregelen die je kan nemen om je inbrekers af te schrikken en om je woning beter tegen inbraken te beveiligen.

Het tweede luik van de avond bestaat uit een uiteenzetting van de manier waarom een buurtinformatienetwerk (BIN) functioneert.

De toegang is gratis en elke aanwezige krijgt ook een attentie. De info-avond vindt plaats op donderdag 24 oktober vanaf 19.30 uur in het stedelijk ontmoetingscentrum Drie Sleutels, Driesleutelstraat in Mater.