Politie betrapte in juli 3.067 hardrijders: één bestuurder geflitst tegen 205 km/u in zone 70 Lieke D'hondt

06 augustus 2020

11u30 0 Oudenaarde De politiezone Vlaamse Ardennen heeft in juli 17.781 voertuigen gecontroleerd op hun snelheid. In totaal waren 3.067 bestuurders in overtreding, 19 van hen hebben hun rijbewijs moeten afgeven.

De politie betrapte een aantal bestuurders terwijl ze wel heel snel reden. De hoogste snelheid gemeten in een zone 30 bedroeg 59 kilometer per uur. In de zone 50 reed één bestuurder 89 kilometer per uur en in de zone 70 vlamde een bestuurder met een snelheid van 205 kilometer per uur voorbij de flitscamera.