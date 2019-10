Politie betrapt twee verdachten die voelen aan portieren van auto’s op grens van Bevere en Wortegem-Petegem Ronny De Coster

17 oktober 2019

11u40 0 Oudenaarde Aan de Molenkouter in Wortegem-Petegem heeft de politie vanochtend rond vier uur twee personen gevat die aan portieren van auto’s aan het voelen waren. Ze hadden een gsm bij, die de politie kan linken aan een diefstal in de Kortrijkseheerweg in Oudenaarde.

Getuigen hadden gezien hoe de verdachten aan de Molenkouter in Wortegem-Petegem voelden aan portieren van auto’s om te zien of die op slot waren. De politie werd gealarmeerd en kon de twee verdachten in de kraag vatten.

Gearresteerd

Ze zijn gearresteerd. Na het bekijken van een GSM die ze bij zich hadden werd duidelijk dat ze al een diefstal zouden hebben gepleegd in de Kortrijkseheerweg in Oudenaarde.

Nog diefstallen?

De politie heeft het Buurtinformatienetwerk in werking gezet. Wie op de grens van Wortegem-Petegem en Bevere woont, wordt verzocht om na te kijken of er niets uit zijn of haar auto werd gestolen.