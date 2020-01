Politie betrapt fietsdief op heterdaad, maar van wie is de fiets en welke kleur heeft hij? Ronny De Coster

10 januari 2020

16u44 2 Oudenaarde Een interventieploeg van de politie Vlaamse Ardennen heeft in Oudenaarde een verdachte met een gestolen fiets op heterdaad betrapt. Maar van wie is de fiets, vraagt de politie zich nu af. Misschien van de persoon die de specifieke kleur van de tweewieler kent?

De verdachte is woensdag onderschept door agenten van de politie in Oudenaarde. De politie vermoedt dat de fiets is gestolen in de buurt van het station van Oudenaarde. Het gaat om een klassieke damesfiets van het merk Kettler-Alu Rad. De fiets staat gestald in ons hoofdcommissariaat Oudenaarde en kan er worden afgehaald door de rechtmatige eigenaar. De politie wil de aankoopfactuur of een ander eigendomsbewijs zien. En als dat niet lukt, krijgt de eigenaar hem misschien wel terug door de zeer specifieke kleur te noemen.