Politici gaan zich niet bemoeien met wat er in stoeten in Oudenaarde wordt gespeeld en gezegd Ronny De Coster

26 november 2019

23u59 0 Oudenaarde Oudenaardse politici zullen zich niet te bemoeien met wat deelnemers aan de Fietel in Eine en ander stoeten in Oudenaarde zeggen of doen. Daarover waren alle partijen het eens op de gemeenteraad van maandagavond. N-VA wou die belofte zelfs in een charter laten gieten, maar daarop gingen de anderen niet in. Want: je niet bemoeien, dat moet je niet in een reglement gieten, klonk het. Politieke handen af van de Fietel en alle andere stoeten in Oudenaarde, dat heeft iedereen kennelijk wel begrepen.

Er was onlangs flink wat commotie nadat hier bekend werd, dat Groen-gemeenteraadslid Maud Wybraeke in een commissie had aangestuurd op een reglement dat figuranten van de Fietelstoet zou verbieden om zich ter verkleden als Afrikaan. Ook een vermomming als pakweg Mexicaan of Chinees noemde ze aanstootgevend. Het Groen-gemeenteraadslid had zich gestoord aan een act van de groep ‘De Pilsjaars’ tijdens de voorbije editie van de Fietel in Eine.

En zo had Oudenaarde plots zijn eigen zwartepietenrel, want op sociale media kreeg het groene gemeenteraadslid een hoop bagger over zich.

In charter gieten

Kathy De Rycke (N-VA) wou na zoveel heibel de gemeenteraad overtuigen om een charter te ondertekenen. “Er hoort van buitenaf niet bepaald te worden waarmee gelachen wordt en waarmee niet en in het bijzonder niet door politici. Het inperken van de vrije meningsuiting of het verbieden van schertsbeelden tast de eigenheid van de fie(r)tel- en carnavalsvieringen aan. Als politici hebben wij ons daar niet te bemoeien”, benadrukte De Rycke.

Ronduit en ongecensureerd je mening zeggen en er ook zelf de gevolgen van dragen, dat moet in Oudenaarde altijd mogelijk zijn. John Adam, schepen van Feestelijkheden

Ook John Adam, schepen van Feestelijkheden, gruwelt bij de gedachte, dat de politiek censuur zou gaan uitoefenen. “Ik heb zelf al wel vijftien typetjes gespeeld in de Fiertel in Mater. Dit zijn tradities die we moeten beschermen en in ere houden, net als die van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten, trouwens”, vindt Adam. “Ik heb nog geprobeerd om het jonge Groen-raadslid na haar controversiële uitspraak uit de wind te zetten door te gewagen van een beginnersfout. Maar op sociale media las ik reacties die ronduit grof en onaanvaardbaar waren. Dat kan niet. Maar met respect ronduit en ongecensureerd je mening zeggen en er ook zelf de gevolgen van dragen, moet wel altijd mogelijk zijn. Tegelijk kan het ook wel eens geen kwaad om je af te vragen of mensen zich geschoffeerd kunnen vinden. Alleen: dat moeten die deelnemers aan de stoeten zelf doen en moeten wij zeker niet doet in hun plaats. Neen: wij gaan ons daar niet mee bemoeien. Maar we gaan ook geen charter op stellen om dat te zeggen. Je niet bemoeien, dat moet je niet in een reglement gieten, toch? Zelfs in Aalst, waar ze toch al wat meer ervaring hebben met controverses in de carnaval, bestaat zo’n charter niet”, vergeleek Adam tijdens de gemeenteraad.

Politieke madness

Maud Wybraeke (Groen), “veroorzaker” van de rel van enkele weken geleden, hield tijdens de gemeenteraad de lippen stijf op elkaar. Het was partijgenote Elisabeth Meuleman die… òòk liet verstaan dat de politiek zich niet moet inlaten met wat er in stoeten wordt gezegd en gespeeld. “Maar ik heb wel heel veel moeite met de manier waarop de N-VA en het VB deze zaak op sociale media fel hebben opgeklopt”, bedacht ze. “Politieke madness”, noemde Dagmar Beernaert (sp.a) dat op haar beurt.

Slotsom van een fel opgelopen debat: iedereen blijft in Oudenaardse stoeten spelen, zingen en spotten zoals hij of zij dat wil en de politiek gaat dat niet in regeltjes gieten.