Plogging Oudenaarde ruimt zondag zwerfvuil in Eine Ronny De Coster

18 juni 2019

15u56 2 Oudenaarde Plogging Oudenaarde organiseert volgende zondag 23 juni een opruimactie in Eine. Er zijn routes van 2 en 5 kilometer. Iedereen is welkom om mee te helpen.

Joggen of wandelen en tegelijk zwerfvuil ruimen. “Het idee is om onze conditie aan te scherpen én onze prachtige omgeving mooi(er) te maken. We sensibiliseren op een sportieve manier tegen zwerfvuil en ontmoeten daarbij graag nieuwe mensen”, zegt Hilde Derudder, samen met Dirk Van Maelzaeke de initatiefneemster van het event.

Deelnemers starten om 10 uur aan Herlegem 6 op het open stuk naast de boerderij.

Benodigdheden: sportieve kledij, handschoenen voor de kinderen. Zwerfvuilzakken en handschoenen voor volwassenen worden voorzien. Meer info: tel. 0486/99.44.54.