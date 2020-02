Plogging in Volkegem gaat niet door uit vrees voor storm Dennis Ronny De Coster

15 februari 2020

18u22 0 Oudenaarde De zwerfvuilopruiming die Plogging Oudenaarde voor morgen zondag had gepland, gaat niet door.

Hoewel de storm Dennis als minder zwaar wordt aangekondigd als ‘zusje’ Kiara van vorig week, nemen de ploggers geen risico’s en gaan ze morgen niet op pad in Volkegem. De volgende plogging vindt plaats op zondag 15 maart in Leupegem. Daar gebeurt de opruiming in samenwerking met de Gezinsbond Leupegem.