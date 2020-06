Ploggers weer samen op pad: “Zondag nemen we Mullem onder handen” Ronny De Coster

26 juni 2020

16u58 1 Oudenaarde Plogging Oudenaarde organiseert op zondag haar eerste gezamenlijke zwerfvuilopruiming sinds weken.

“Tijdens de lockdown zijn er in Oudenaarde veel nieuwe ploggers aan de slag gegaan. Veel mensen trokken er alleen of met het gezin op uit om al joggend of wandelend zwerfvuil te ruimen”, weet Hilde Derudder, die samen met Dirk Van Maelzaeke de motor vormt achter Plogging Oudenaarde, een vereniging die maandelijks op pad gaat om zwerfuil te ruimen. “Omdat het ook wel leuk is om elkaar nog eens terug te zien en samen te ploggen, mét respect voor de afstandsregel, organiseren we nu zondag 28 juni een gezamenlijke plogging in Mullem”, kondigen ze aan.

2 tot 5 kilometer

Deelnemers wandelen of joggen een uurtje en ruimen zwerfvuil. Er zijn verschillende jog- en wandelroutes tussen 2 en 5 kilometer. De start is om 10 uur op het grasplein rechtover restaurant Moriaanshoofd, Moriaanshoofd 27 in Mullem. De organisatie voorziet water en wegwerpbekertjes (coronaproof) na de plogging.