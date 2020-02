Ploggers ruimen zondag Volkegem op en zoeken nog helpende handen Ronny De Coster

11 februari 2020

Oudenaarde Plogging Oudenaarde trekt volgende zondag naar de Oudenaardse deelgemeente Volkegem om er zwerfvuil te ruimen. Helpende handen zijn daar zeer welkom.

Ploggen, dat is joggen en tegelijk zwerfvuil ruimen. De vereniging Plogging Oudenaarde is op die manier bezig aan een toer over het hele grondgebied. Zondag trekken de zwerfvuilruimer naar Volkegem. Om 10 uur verzamelen ze op het De la Kethulleplein. Er zijn jog -en wandelroutes uitgestippeld tussen 2 en 5 kilometer. Deelnemers hebben alleen sportieve kledij nodig. Die organisatie voorziet zelf zwerfvuilzakken, grijpers en handschoenen voor volwassenen en kinderen.