Pizzakoerier speelt rijbewijs kwijt na botsing LDO

11 juni 2020

17u07 8 Oudenaarde Een 24-jarige pizzakoerier uit Oudenaarde moet zijn rijbewijs tien weken inleveren. De man veroorzaakte een ongeval bij het verlaten van zijn parkeerplaats en bovendien bleek zijn auto niet verzekerd.

De pizzakoerier had niet gezien dat er een auto in aantocht was, toen hij zijn auto uit de parkeerplaats manoeuvreerde. “De bestuurder moet heel snel gereden hebben, want ik heb nog in mijn achteruitkijkspiegel gekeken en toen was er nog niets te zien”, vertelde hij aan de politierechter. De jongeman beweerde ook dat hij niet wist dat zijn auto niet verzekerd was, omdat die van zijn werkgever was. De politierechter legde hem een effectieve boete van 1.000 euro en tien weken rijverbod op.