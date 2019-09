PIVA Oudenaarde heet voortaan Richtpunt campus Oudenaarde Ronny De Coster

12 september 2019

14u56 0 Oudenaarde In de loop van dit schooljaar krijgen alle provinciale scholen een nieuwe naam. PIVA Oudenaarde zal voortaan Richtpunt campus Oudenaarde heten.

De provincie maakt de namen van haar onderwijsinstellingen eenvormig. Ze kiest Kiempunt voor haar lagere scholen, Richtpunt voor het secundair onderwijs en de scholen voor volwassenenonderwijs zullen CVO Groeipunt heten.

De drie nieuwe namen zijn korter en krachtiger. Om de scholen te onderscheiden, krijgt elke school ook een campusnaam. Zo zal PIVA Oudenaarde voortaan Richtpunt campus Oudenaarde heten.

Eigenheid in de verf zetten

“Ons provinciaal onderwijs krijgt een nieuw gezicht. Om onze eigenheid meer in de verf te zetten, voeren we een vernieuwing uit op het vlak van communicatie. Het beginpunt van deze vernieuwing is het invoeren van drie nieuwe sterke namen in de loop van het schooljaar 2019-2020”, motiveert gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs.