Piet De Loof nieuwe voorzitter van N-VA Oudenaarde: “Ik kon niet blijven toekijken langs de zijlijn” Ronny De Coster

05 oktober 2020

14u38 16 Oudenaarde De Oudenaardse N-VA herschikt zijn bestuur met als meest opvallende ingreep de aanstelling van een nieuwe voorzitter: oud-journalist Piet De Loof (48) werd aangetrokken om de partij al vanaf nu voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen over vier jaar.

“N-VA Oudenaarde bleef in 2018 met 11,6 procent onder de verwachtingen, en dat moet over vier jaar absoluut beter”, zegt de partij zelf. Precies vier jaar voor de volgende verkiezingen schakelt N-VA Oudenaarde al een versnelling hoger. “Ons dagelijks bestuur wordt verjongd en pakt uit met een verrassende nieuwe voorzitter: Piet De Loof (48) uit Leupegem”, laat fractieleider Kristof Meerschaut weten.

Beslissende jaren

Piet De Loof werkte meer dan twintig jaar als journalist bij de VRT en Het Laatste Nieuws. Hij is auteur van verschillende boeken en runt sedert enkele jaren een eigen communicatiebureau. “Je kan een tijdje toekijken langs de zijlijn, maar als je eerlijk bent met jezelf, moet je op een bepaald moment de stap zetten. En dit is de tijd daarvoor”, zegt De Loof over zijn overstap naar de politiek. “Het worden voor Oudenaarde beslissende jaren, de stad staat op een keerpunt. Met N-VA Oudenaarde wil ik een plan uitwerken dat niet alleen de waan van de dag overstijgt, maar ook politieke kleuren, grenzen en taboes”, zegt De Loof.

Jongerenafdeling starten

Naast hem komen ook Sarah Wandels en Thibault Vandeputte in het partijbestuur van de Oudenaardse N-VA. Sarah Wandels (21) woont in Ename. Ze volgt de lerarenopleiding secundair onderwijs. Thibault Vandeputte is 23 en woont in Oudenaarde-centrum. Hij werkt als HR-consultant. “Het is de bedoeling dat Sarah en Thibault onder leiding van ondervoorzitter Kellin Cousaert werk maken van een N-VA jongerenafdeling”, zegt Kristof Meerschaut, fractieleider van de partij in de gemeenteraad. Andy Vandekerckhove wordt organisatieverantwoordelijke en Isabelle Penninck is de nieuwe secretaris van de afdeling. Michael De Bode blijft penningmeester. Herman Van Den Driessche deelt het ondervoorzitterschap met Kellin Cousaert.