Petitie tegen dimmen en doven van openbare verlichting ’s nachts in Oudenaarde Ronny De Coster

09 december 2019

15u31 1 Oudenaarde Het plan van de stad Oudenaarde om ’s nachts een deel van de straatverlichting te dimmen of te doven, valt niet bij iedereen in goede aarde. Tegenstanders zijn online een Het plan van de stad Oudenaarde om ’s nachts een deel van de straatverlichting te dimmen of te doven, valt niet bij iedereen in goede aarde. Tegenstanders zijn online een petitie gestart.

De stad dimt voortaan tussen 23 en 6 uur de openbare verlichting in het zogenaamde kleinstedelijk gebied. Dat is de verstedelijkte kern rond Eine, Bevere, Leupegem, Ename, Nederename en het centrum waar ruimte is voorzien voor wonen, werken, groen, recreatie en andere stedelijke activiteiten. In het buitengebied wordt de verlichting op de ontsluitingswegen tussen de verschillende deelgemeenten gedimd en in de overige straten zelfs gedoofd.

Buitenschoolse activiteiten

“Maar dat heeft kwalijke gevolgen”, vinden tegenstanders. “Wie als voetganger of fietser nog na 23 uur buiten komt, moet in het pikdonker. Jongeren moeten onveilig in het donker van hun buitenschoolse activiteiten naar huis fietsen of wandelen. Ook voor auto’s is het gevaarlijker en wat met de inbraakgolf die onze streek teistert?”, motiveren actievoerders het protest, dat ze voeren met een online petitie. Energieverbruik vinden ze een zwak argument. “De huidige lampen zijn energiezuinige leds. Bovendien hebben we nog nooit zoveel belastingen betaald”, klinkt het.

Keuzes maken

“Elke stad of gemeente moet keuzes maken op het gebied van openbare verlichting. De klemtoon ligt bij ons op een energie- en kostenefficiënt beleid waarbij echter ook veel aandacht gaat naar andere factoren zoals bijvoorbeeld veiligheid”, zegt schepen van Openbare Werken John Adam (Open Vld). “Vorig jaar zijn we ook gestart met het ‘verledden’ van de openbare verlichting. In 2018 en 2019 was er daardoor al een daling van de CO2-uitstoot met maar liefst 131,7 ton. Bovendien is er minder lichtvervuiling en als kers op de taart zorgen we zo voor een financiële besparing door het dalende energieverbruik en een afname van de onderhoudskosten”, verdedigt Adam de genomen maatregelen.