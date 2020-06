Peter Decordier zag alle grote en kleine organisaties in het water vallen: “Ik hoop dat de mensen binnenkort weer mogen en durven feesten” Ronny De Coster

19 juni 2020

21u18 0 Oudenaarde Je zal maar organisator zijn van de Adriaen Brouwer Bierfeesten in Oudenaarde, de Zulzeekse Feesten, de Parkconcerten in Maarkedal en het 11 juli-feest in Oudenaarde als daar plots een coronacrisis uitbreekt.

Peter Decordier is daarenboven ook nog de uitbater van De Qubus, de evenementenhal waar een groot deel van het Oudenaardse verenigingsleven, waaronder eetfestijnen, quiz-avonden, schoolfeesten en proclamaties zich plegen af te spelen. “Een fincancieel fiaso is het. Daar moet ik geen tekeningetje bij maken”, zegt Peter over de drie maanden die voorbij zijn en het nog onbepaalde aantal dat er zonder feesten zit aan te komen.

“Mijn plannen voor een nieuw muziekfestival in Oudenaarde heb ik ook al opgeborgen. Hopeljik kunnen we er volgend jaar mee uitpakken. De zomer zal heel stil zijn, want festiviteiten voor maximaal 200 man, daar wil geen enkele organisator aan beginnen. Die zijn niet rendabel. Als ik een toost mag uitbrengen is het toch op de hoop dat we binnenkort niet alleen weer mogen, maar ook durven feesten. Laat ons hopen dat we vanaf september op gang komen”, zegt Peter terwijl hij een blonde Ename de lucht in hijst.