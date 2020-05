Patiënten kunnen voor MRI-scan voortaan ook naar AZ Oudenaarde



Ronny De Coster

25 mei 2020

15u42 0 Oudenaarde AZ Oudenaarde kan van start met NMR-onderzoeken. Het agentschap Zorg en Gezondheid heeft de dienst magnetische resonantie tomograaf van het ziekenhuis erkend. Het nieuwe toestel werd in het voorjaar geïnstalleerd.

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. In het Nederlands gebruiken we de afkorting NMR voor Nucleaire Magnetische Resonantie. Een NMR-scan maakt gebruik van een magnetisch veld en radiogolven om beelden van het lichaam te maken. Een NMR-scan is complementair aan de beeldvorming de gebruik maakt van RX, CT-scan en echografie.

Het toestel is superieur voor het opsporen van letsels, vooral van de weke weefsels zoals hersenen, ruggenmerg en gewrichten, maar even goed voor pre-operatief onderzoek van rectumtumoren en het opsporen en identificatie van letsels in bijvoorbeeld lever en pancreas. Thomas Vanden Berghe, diensthoofd Medische Beeldvorming van het AZO

“De installatie van een NMR-toestel betekent een grote meerwaarde voor de kwaliteit en het aanbod van dienstverlening van de afdeling beeldvorming van ons ziekenhuis. Magnetische resonantie draagt bij tot accuratere beeldvorming en geeft geen ioniserende straling. Het is in vele gebieden van het lichaam ook superieur voor het opsporen van letsels, vooral van de weke weefsels zoals hersenen, ruggenmerg en gewrichten, maar even goed voor pre-operatief onderzoek van rectumtumoren en het opsporen en identificatie van letsels in bijvoorbeeld lever en pancreas. Met deze NMR, waarvan de voorbereidingen beschikken we over een zeer modern en volledig uitgerust park van apparaten voor Medische Beeldvorming en kan het AZO ten volle zijn taak van regionaal ziekenhuis in de Vlaamse Ardennen opnemen”, zegt Thomas Vanden Berghe, diensthoofd Medische Beeldvorming van het AZO.

We hebben er heel lang moeten voor vechten, maar met dit ultramodern toestel kunnen we nu de patiënten in ons eigen ziekenhuis nog beter behandelen en zetten we opnieuw een belangrijke stap vooruit in de kwaliteit van de zorg. Stefaan Vercamer, voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZO.

Van bij de start van de verbouwingswerken had het ziekenhuis al op de dienst Radiologie/Medische Beeldvorming al geïnvesteerd in de aanbouw van een nieuwe vleugel die volledig is ingericht voor de installatie van een NMR-toestel. “Na de toekenning van de planningsvergunning in 2019, werd werk gemaakt van de aankoop en installatie van het toestel. We hebben er heel lang moeten voor vechten, maar met dit ultramodern toestel kunnen we nu de patiënten in ons eigen ziekenhuis nog beter behandelen en zetten we opnieuw een belangrijke stap vooruit in de kwaliteit van de zorg”, zegt Stefaan Vercamer, voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZO.

Vanaf juni beschikbaar

Het toestel is vanaf juni operationaal. Afspraken voor een NMR-onderzoek kunnen gemaakt worden op de dienst Medische Beeldvorming op het speciaal hiervoor gereserveerd nummer 055/33.67.52. Patiënten moeten vooraf een vragenlijst invullen om alle risico’s van het sterke magnetische veld te vermijden. Op de dienst wordt uitvoerig navraag gedaan over eerdere operaties, apparatuur zoals pacemakers, stimulatoren, implantaten en eventuele andere metaaldelen die niet in de NMR-scanner mogen.