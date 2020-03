Pastati verkoopt al pasta aan Rode Duivels en nu ook aan particulieren via Oudenaardse traiteur Blockeel Ronny De Coster

06 maart 2020

11u05 0

Pastati, een onderneming die met sociale tewerkstelling een pastafabriek runt in de gebouwen van Aarova in Oudenaarde, gaat met de Oudenaardse traiteur Blockeel in zee. “Daardoor kunnen we onze zelfbereide pasta voortaan ook aan particulieren verkopen”, zegt initiatiefneemster Kristl De Loose.

Vier jaar gelden moest Kristl De Loose uit Melle haar succesvolle consultancybedrijf opgeven. Van de ene dat op de ander was ze bijna volledig dof geworden. “Ik bleef toch niet bij de pakken zitten en heb toen de sociale onderneming Pastati uit de grond gestampt. Ik ben naar Italië gereisd en leerde er pasta maken”, vertelt ze. Intussen stuurt ze met Patati een vijftiental personeelsleden aan in het circuit van sociale tewerkstelling.

Bij Aarova

Dat gebeurt in de gebouwen van Aarova in Oudenaarde. “Directeur Thierry Snauwaert heeft ook geïnvesteerd in het machinepark. Dat laat ons toe om op een hele professionele manier een product te vervaardigen, waarmee we in de sector best wel ons mannetje staan. Weet je dat zelfs de Rode Duivels van onze pasta smullen? In de aanloop naar iedere match van de Rode Duivels doet Bartel De Wulf, de chef van de Rode Duivels, bij ons een bestelling. We leveren ook aan befaamde restaurants. Zo is het sterrenrestaurant Benoit & Bernard Dewitte bij ons een vast klant”, vertelt Krisl De Loose trots.

Voortaan ook voor particulieren

Ze zet deze week een stap verder door te gaan samenwerken met de Oudenaardse slager-traiteur Blockeel. “Voortaan zal onze pasta ook daar te verkrijgen zijn, zodat ook particulieren hem voortaan rechtstreeks kunnen kopen”, kondigt Kristl aan. “Het is een beetje het verhaal van de korte keten”, pikt Nathalie Vanderstraeten van Slagerij Blockeel in. “Wij maken eerst een gehaktvulling met vlees van onze eigen boerderij. Pastati verwerkt die vulling in de pasta en die kunnen wij dan verkopen als een heel eigen product”, legt Nathalie uit. De lancering van de Oudenaardse pasta gebeurt zaterdag van 10 tot 14 uur met een proeverij in de Slagerij Blockeel aan de Prins Leopoldstraat 65 in Oudenaarde.