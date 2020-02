Pas vernieuwde Stedelijke Sporthal in Oudenaarde loopt averij op aan het dak Ronny De Coster

09 februari 2020

20u38 0 Oudenaarde De brandweer moest zondagavond te hulp snellen naar de Stedelijke Sporthal aan de Prins Leopoldstraat in Oudenaarde. Panelen van het dak waren losgekomen.

“Het gaat om metalen platen van de boog helemaal boven op het dak, die zijn losgeslagen”, verduidelijkte sportschepen Peter Simoens (Vld), die ook ter plaatse was gekomen.“De schade zal al bij al nog meevallen, omdat ze snel was opgemerkt en de brandweer onmiddellijk aan de slag is gegaan om het dak te verstevigen”, merkte Simoens op. De brandweer kwam ter plaatse met dekzeilen en legde ook een grote hoeveelheid zandzakken op het dak om de voorlopige afdekking op haar plaats te houden.Volgens de eerste vaststelling heeft de averij aan het dak geen waterinsijpeling veroorzaakt.