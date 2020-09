Partij Groen roept op om bezwaar in te dienen tegen bomenkap aan de jachthaven in Oudenaarde Ronny De Coster

27 september 2020

13u17 1 Oudenaarde Naar aanleiding van de start van het openbaar onderzoek voor de bomenkap in de jachthaven in Oudenaarde roept de partij Groen inwoners op om daartegen bezwaar in te dienen.

Zoals bekend, willen het stadsbestuur en de Vlaamse Waterweg de jachthaven in Oudenaarde vernieuwen. De meest opvallende en spraakmakende ingreep is het weghalen van de bestaande bomenrijen aan de beide oevers van de oude Scheldearm. Er komen jonge, streekeigen boompjes in de plaats.

Oppositiepartij Groen is fel gekant tegen het kappen van de bomen en heeft daartegen ook al een petitie georganiseerd. Nu het openbaar onderzoek voor de werkzaamheden in de jachthaven van start gaat, roept ze mensen op om bezwaar aan te tekenen.

Weg onvoldoende breed?

“De argumenten om de bomen te kappen houden geen steek”, zeggen Groen-raadsleden Elisabeth Meuleman en Steven Bettens. ‘Dat de huidige weg voor toegang Scheldekop niet breed genoeg is, klopt alvast niet: het Gemeenschapsonderwijs, waarvan de gebouwen nu grenzen aan de weg, heeft bouwplannen waarbij de gebouwen langs de trekweg zullen worden afgebroken en waarbij er een nieuwbouw komt elders op site. Hierdoor komen meters ruimte vrij”, voeren de oppositieleden aan.

Exotische bomen

Een ander argument van de stad is dat de bomen ‘invasieve exoten’ zouden zijn. ‘Deze bomen zijn zeer geschikt voor het vasthouden van oevers. Als alle exoten zouden moeten gekapt is er in Vlaanderen heel veel werk”, zeggen Bettens en Meuleman. Ook het wegvallen van de verkoeling door het verdwijnen van de bomen baart de groenen zorgen. “Er zullen maar 46 nieuwe bomen komen in plaats van de 78 die er nu staan én met een veel beperktere kruin. We krijgen in de jachthaven minder verkoeling én een verminkt uitzicht”, klinkt het.