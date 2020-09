Parket vraagt 8 maanden cel voor man die stiekem onder rokken van meisjes filmt LDO

21 september 2020

14u30 0 Oudenaarde Een man die eerder al eens veroordeeld is voor zedenfeiten, riskeert een celstraf van acht maanden voor voyeurisme. De man werd in het winkelcentrum Frunpark in Oudenaarde betrapt terwijl hij onder de rokken van meisjes aan het filmen was.

T.L. deed alsof hij aan het winkelen was in onder andere de Wibra en Action in Oudenaarde, maar eigenlijk maakte hij zich schuldig aan voyeurisme. Hij legde zijn gsm in een winkelmandje en schoof dat zo dicht mogelijk onder de kleedjes van nietsvermoedende meisjes. Uit camerabeelden blijkt dat hij minstens vijf slachtoffers heeft gemaakt: drie zussen en twee vrouwen waarvan de politie de identiteit niet kon achterhalen. De slachtoffers verklaarden achteraf dat ze wel voelden dat er iemand heel dicht bij hen stond, maar dat ze dachten dat ze zelf in de weg stonden en hij iets uit het rek wilde nemen.

De man kwam niet naar de rechtbank en liet dus verstek gaan. De rechter beslist op 5 oktober welke straf T.L. krijgt.