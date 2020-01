Parket vordert maximumstraf van één jaar voor openbare zedenschennis: “Geen schuldinzicht” LDO

20 januari 2020

13u52 0 Oudenaarde Het Openbaar Ministerie vordert een jaar cel en een boete van 800 euro voor G.M. omdat de man zich op verschillende plaatsen in de Vlaamse Ardennen schuldig heeft gemaakt aan openbare zedenschennis.

Het parket heeft de man gedagvaard voor zes verschillende feiten tussen 2017 en 2019, waarbij de man op openbare plaatsen aan het masturberen was. Hij werd onder meer betrapt in Schorisse (Maarkedal), langs de Schelde in Wortegem-Petegem en aan een betaalparking in Oudenaarde. Het parket tilt zwaar aan de feiten, mede omdat de man geen schuldinzicht toont en niet open staat voor therapie. De man deed ook niet de moeite om op te dagen in de rechtbank. De procureur vordert daarom de maximum gevangenisstraf van één jaar. De rechter zal het vonnis op 17 februari uitspreken.