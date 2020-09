Parket vordert dertig maanden cel voor 23-jarige die zich bezighoudt met drugs, badzout, wapens, bedreigingen en diefstal van fluofiguurtjes aan scholen LDO

14 september 2020

12u00 6 Oudenaarde Een 23-jarige man heeft zich in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor een hele reeks drugsfeiten, oplichting, wapendracht, bedreigingen en de diefstal van de fluoveiligheidsfiguurtjes van twee scholen in Oudenaarde en Nederename. Het Openbaar Ministerie vordert een celstraf van dertig maanden en een boete van 9.600 euro.

Ondanks zijn jonge leeftijd is de beklaagde geen onbekende voor het gerecht. Hij zit ondertussen al vier maanden in voorlopige hechtenis nadat hij in de Overpoort in Gent werd betrapt op het bezit van de drug mephedrone. Volgens het parket zou hij de drugs verkopen en ook aanlengen met badzout, wat de drugs extra schadelijk maakt voor de gebruikers. De onderzoekers vonden bij de beklaagde ook wapens zoals een boksbeugel en een alarmpistool. De beklaagde filmde zichzelf bovendien al rijdend met het alarmpistool in de hand terwijl hij bedreigingen uitte naar andere bestuurders. Tot slot ging hij aan de haal met de fluoveiligheidsfiguurtjes van twee scholen in Oudenaarde.

Het parket vordert voor de drugsfeiten een celstraf van 18 maanden en een boete van 8.000 euro. Voor het wapenbezit riskeert de man zes maanden cel en een boete van 800 euro en voor de bedreigingen en diefstallen twee keer drie maanden en 400 euro.

De beklaagde zelf ontkent dat hij drugs heeft gedeald. Hij zou enkel af en toe voor vrienden iets geregeld hebben. Ook het gesjoemel met het badzout ontkent hij. De netjes afgewogen zakjes badzout zouden in zijn woning rondgeslingerd hebben om zijn stiefvader te misleiden en te plagen. De advocaat van de man vraagt om zijn cliënt een werkstraf op te leggen. Op 5 oktober weten we of de rechter dat ook doet.