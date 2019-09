Parket doorzoekt huis van zoon (38) van vermoord gepensioneerd koppel CMG

09 september 2019

16u05 52 Oudenaarde In de Fabriekstraat in Oudenaarde doorzochten speurders van federale gerechtelijke politie van Doornik maandagnamiddag samen met het gerechtelijk labo van Bergen de woning van Benny R. (38). De speurders stapten de weg af van zijn huis naar de Schelde, In de Fabriekstraat in Oudenaarde doorzochten speurders van federale gerechtelijke politie van Doornik maandagnamiddag samen met het gerechtelijk labo van Bergen de woning van Benny R. (38). De speurders stapten de weg af van zijn huis naar de Schelde, waar zijn lichaam het afgelopen weekend werd gevonden.

De moeder van R., Lena Vangheluwe en haar echtgenoot Henri Vanlerberghe werden vrijdag vermoord teruggevonden in hun woning in Thimougies, een dorpje net over de taalgrens. Ze genoten er van hun pensioen maar werden vorige week met verschillende messteken om het leven gebracht. Het was een neef van het koppel die vrijdag de ontdekking deed.

Het lichaam van Benny R., de zoon van Lena uit den eerder huwelijk, werd donderdag uit de Schelde gehaald in Oudenaarde, vermoedelijk na een wanshoopsdaad. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt het overlijden van R., het parket van Doornik voert onderzoek naar de moord.

Hoewel beide parketten de twee zaken voorlopig niet aan elkaar willen linken, is het opvallend dat speurders uit Doornik in Oudenaarde het huis van Benny R. doorzoeken.