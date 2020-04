Parket dagvaardt twintiger die met auto naar natuurgebied in Oudenaarde reed Ronny De Coster

13 april 2020

11u51 0 Oudenaarde Een 24-jarige man die de auto naar een natuurgebied reed en daarmee de coronawetgeving op essentiële verplaatsingen overtrad, zal daarvoor voor de rechter moeten verschijnen.

Agenten van de politie Vlaamse Ardennen betrapten de man, nadat hij zijn auto had geparkeerd aan een natuurgebied in Oudenaarde om daar te gaan wandelen. Omdat het verboden is om je met de auto te verplaatsen om elders te gaan wandelen, ging de man op de bon. De overtreder komt evenwel niet weg met een minnelijke schikking of een GAS-boete: het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde heeft de twintiger gedagvaard. Op 5 oktober moet hij verschijnen voor de rechter in Oudenaarde.