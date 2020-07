Oververhit toestel veroorzaakt brand in Kebab & Friet House Lieke D'hondt en Ronny De Coster

31 juli 2020

18u05 20 Oudenaarde Er is vrijdagmiddag brand uitgebroken in het Kebab & Friet House op de hoek tussen de Bergstraat en de Remparden in Oudenaarde. Eén persoon is overgebracht naar het ziekenhuis omdat hij teveel rook heeft ingeademd.

De brandweer snelde ter plaatse nadat in de zaak een toestel oververhit was geraakt en vuur had gevat. De uitbaters hadden eerst zelf nog geprobeerd het vuur te doven, maar slaagden daar niet in. Door de rookontwikkeling is er heel wat schade aan de zaak. Eén persoon is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hij heeft teveel rook ingeademd en moet verdere verzorging krijgen.