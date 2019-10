Overvallers beroven scholieren in Oudenaarde: politie raadt aan niet alleen naar school te gaan Politie voert patrouilles op Ronny De Coster

23 oktober 2019

20u26 326 Oudenaarde Aan de Prins Leopoldstraat in Oudenaarde zijn woensdagochtend twee scholieren met geweld van hun gsm en geld beroofd. Het zou al de zesde ochtendlijke overval op scholieren zijn in een week tijd in Oudenaarde. De politie patrouilleert extra, ook met anonieme wagens. Kinderen en tieners wordt aangeraden om niet in hun eentje naar school te stappen.

De recentste feiten speelden zich af in de Prins Leopoldstraat in de buurt van het Go! Atheneum in Oudenaarde. Twee jongens, die op weg waren naar school, werden aangevallen door twee belagers. Die grepen hun slachtoffers bij de nek, bedreigden ze en namen hun gsm en geld af.

“Vorige week was er al een gelijkaardig incident. Ook toen waren de slachtoffers leerlingen van onze school, maar ik vermoed dat dat toeval is, want intussen vernam ik datop andere plaatsen gelijkaardige feiten zijn gepleegd”, zegt Ann Van Landuyt, directeur van het Go! Atheneum.

“Wij hebben alvast de ouders van al onze leerlingen ingelicht en gevraagd om waakzaam te zijn. We raden onze leerlingen aan om niet in hun eentje naar school te gaan”, zegt Van Landuyt.

Extra patrouilles

Joost Duhamel, hoofd van de politiezone Vlaamse Ardennen, bevestigt dat criminelen het de jongste week in Oudenaarde op scholieren gemunt hebben.

“Uit de persoonsbeschrijving die de slachtoffers geven, blijkt dat het telkens om dezelfde twee daders gaat. De verdachten zijn jonge kerels van Noord-Afrikaanse afkomst”, zegt Duhamel. Volgens de politiebaas voeren zijn manschappen al enkele dagen een verhoogd toezicht. “Het opsporingsonderzoek is volop aan de gang. We proberen onder meer camerabeelden te verzamelen en sturen al enkele dagen extra patrouilles de straat op. Onze manschappen zijn niet alleen met herkenbare politiewagens, maar ook met anonieme voertuigen in het straatbeeld aanwezig. We hopen de daders zo snel mogelijk te vatten en raden intussen iedereen aan om uit te kijken”, besluit Duhamel.