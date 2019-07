Overlijden van politie-inspecteur dompelt korps in diepe rouw Lieke D'hondt

30 juli 2019

16u41 26 Oudenaarde De politiezone Vlaamse Ardennen heeft afscheid moeten nemen van politie-inspecteur Filip Bekaert. Hij overleed onverwacht.

De politiezone plaatste een bericht op haar Facebookpagina, waar ondertussen al meer dan achthonderd mensen hun medeleven hebben betuigd. “Filip Bekaert was een goedlachse collega die jarenlang als inspecteur verbonden was aan onze lokale recherche. We zullen hem missen, als collega maar vooral als mens”, staat er te lezen. De vlaggen aan het hoofdcommissariaat in Oudenaarde hangen halfstok als teken van rouw.