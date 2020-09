Oudstrijdersstraat in Nederename is sprekend voorbeeld van slechte staat van fietspaden langs Vlaamse gewestwegen Ronny De Coster

25 september 2020

13u44 0 Nederename Meer dan de helft van de fietspaden langs gewestwegen voldoet niet aan de veiligheidsnormen, blijkt uit cijfers van het Agentschap Wegen en Verkeer, die deze week bekend zijn geraakt. Een sprekend voorbeeld van zo’n fietsonvriendelijke en ronduit gevaarlijke weg is de Ohiostraat/Nederenamestraat in Oudenaarde.

De Oudstrijdersstraat/Ohiostraat (N441) slingert zich tussen de Scheldebrug in Eine en de Nederenamestraat, de weg Oudenaarde-Zottegem. Fietsen is hier ronduit gevaarlijk: tussen de rijweg en de parkeerplaatsen ligt een betonnen strook die wel suggerreert dat dit de plaats is waar fietsers moeten rijden, maar een echt fietspad is dit puttenparcours niet.

Wachten op collectoren

Al jaren is er sprake van de heraanleg van de N441. Bewoners mochten in een zogenaamde klankbordgroep zelfs al hun ideeën kwijt, maar daar is nog niets mee gebeurd. Groot struikelblok: het afstemmen van de wegwerkzaamheden op de ook al lang geplande vernieuwing van het rioleringsnet.