Oudenaardse schoenenfabrikant Safety Jogger schenkt 200.000 mondmaskers aan de medische sector Ronny De Coster

24 maart 2020

10u04 236 Oudenaarde Het Oudenaardse bedrijf Safety Jogger heeft via handelsconnecties in Azië een lading van 200.000 mondmaskers kunnen bemachtigen en schenkt die nu weg aan de medische sector in België. “Het overgrote deel gaat naar thuisverplegers, woonzorgcentra en andere eerstelijnshulpverstrekkers waar de tekorten momenteel het grootst zijn”, zegt woordvoerder Tom Gybels.

Als schoenenfabrikant heeft Safety Jogger niet alleen klanten in de industrie, luchtvaart, defensie, maar ook in de medische sector. “Heel wat wat vrienden of familieleden van onze werknemers lopen mee voorop in de strijd tegen het coronavirus. Het voorbije weekend trokken enkele thuisverplegers aan de alarmbel en dat is bij ons aangekomen. We vonden het onze verantwoordelijkheid om voor hen iets te doen”, motiveert Tom Gybels de hulpactie van de schoenenfabrikant.

We hebben onze goede banden met een Chinese leverancier aangewend en zijn blij dat we via deze weg ons steentje kunnen bijdragen Woordvoerder Tom Gybels

“We hebben onze goede banden met een Chinese leverancier aangewend en zijn blij dat we via deze weg ons steentje kunnen bijdragen in de strijd tegen het coronavirus. We weten dat het personeel uit de eerstelijnszorg met heel beperkte beschermende middelen de coronacrisis moet doorstaan. Daarom hebben we besloten om samen met Stijn De Jaeghere van thuisverpleging Onze Zorg die mensen een hand te reiken. Hij ging na waar de tekorten het grootst zijn”, legt Tom Gybels uit.

15.000 stuks voor i-mens, Familiehulp en Wit-Gele Kruis

De levering kwam maandagochtend toe en wordt nu zo snel mogelijk ter beschikking gesteld. Het ziekenhuis van Ronse krijgt een lading van 20.000 stuks. Daarnaast gaan er 15.000 mondmaskers naar zorgorganisaties i-mens en Familiehulp. Elke provinciale afdeling van het Wit-Gele Kruis krijgt ook 3.000 extra mondmaskers.

Nog 50.000 te verdelen

Na de eerste verdeling van de mondmaskers blijven er nog bijna 50.000 over en die wil Safety Jogger ter beschikking stellen van eerstelijnshulpverstrekkers. Zij kunnen op de website www.safetyjogger.com/nl/donation een aanvraag indienen voor maximaal 150 mondmaskers. Safety Jogger screent de aanvragen eerst, zodat de maskers zeker goed terechtkomen. “Op die manier hopen we nog zoveel mogelijk mensen uit de zorgsector die met een tekort kampen te helpen”, besluit Tom Gybels.