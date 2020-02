Oudenaardse politica Tineke Van hooland (40) kandidaat voor nationaal partijbestuur Open Vld Ronny De Coster

24 februari 2020

23u59 7 Oudenaarde Tineke Van hooland (40), Open VLD politica en onderneemster uit Oudenaarde, stelt zich kandidaat voor het nationale partijbestuur van Open VLD als running mate van kandidaat-voorzitter en provinciegenoot Egbert Lachaert.

Eind maart kiest Open Vld niet alleen een nieuwe nationale voorzitter, ook een nieuw partijbestuur. Via een elektronische stemming kunnen alle leden van de partij ook 20 leden voor het nationale bestuur verkiezen. Tineke Van hooland (40) uit Oudenaarde kondigt aan, dat zij zich kandidaat stelt. Van hooland is politica en onderneemster. Zij is sinds oktober 2018 gemeenteraadslid voor Open VLD Oudenaarde en kwam met 8.521 voorkeurstemmen als eerste nieuwkomer in Oost-Vlaanderen uit de bus bij haar eerste deelname aan de federale verkiezingen in mei 2019. Zij stelt zich nu ook kandidaat voor het nationale partijbestuur van Open VLD, als running mate van kandidaat voorzitter Egbert Lachaert.

Identiteitscrisis

“Als jonge en gedreven politica sta ik perplex van het nationale, politieke schouwspel, waar opportunisme zegeviert”, zegt ze. “Velen vragen zich af waarom politiek meer en meer lijkt op een peutertuin. Open VLD deelt in de klappen, met een gevoelige identiteitscrisis. De pilaren van de partij, de leden, voelen zich misnoegd. Waar zijn we in godsnaam mee bezig?” vraagt van Hooland.

“Ik wil zelf voor verandering zorgen en met een open blik nieuwe, frisse ideeën aanbrengen. Want als we niet vernieuwen, vrees ik voor het voortbestaan van onze partij”, besluit van Hooland.