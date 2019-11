Oudenaardse opticien exposeert schilderijen die bril in beeld brengen door de eeuwen heen Ronny De Coster

21 november 2019

18u15 2 Oudenaarde In het pand naast zijn winkel aan de Nederstraat in Oudenaarde opent Jan Van Ommeslaeghe een opmerkelijke tentoonstelling. De opticien toont 13 schilderijen, gereproduceerd op ware grootte, waarop brillen te zien zijn. De oudste is een Italiaanse muurschildering van 1352. “Die schilderijen geven ons een verrassende kijk op brillen door de eeuwen heen. Ik sta er zelf van te kijken”, bekent Jan.

De Oudenaarde opticien is met de tentoonstelling niet aan zijn proefstuk toe: vorig jaar lokte hij meer dan 2.000 toeschouwers met een expo van oude brillen. “Zoveel respons had ik toen niet durven verwachten. Het heeft me overtuigd om weer de geschiedenis in te duiken”, zegt Jan.

Bril uit 1352

In de stemmig ingerichte expositieruimte toont hij opmerkelijke reproducties: de alleroudste afbeelding van een bril uit 1352 op muurschildering in een kerk in Treviso (Italië), schilderijen van Rembrandt, Van Eyck en Brueghel en werken uit de twintigste eeuw.

“Op een originele manier geven we uitleg over het werk, de kunstenaar en de brillen die afgebeeld worden. Van sommige brillen hebben we replica’s kunnen vinden of laten maken”, legt Jan uit. Op de foto heeft zijn echtgenote Ilse Knockaert het schilderij “Le Fou” vast uit 1548. “De zot heeft een beugelbril vast, exact dezelfde als het stadssymbool van Oudenaarde. Het origineel hangt in het in Musée de Flandre in de Franse stad Cassel, gelegen in Frans-Vlaanderen. En zo heeft elk schilderij hier een verhaal”, besluit ze.

Drie dagen

De tentoonstelling vindt dit weekend plaats: vrijdag van 14 tot 22 uur, zaterdag doorlopend van 10 uur tot 18 uur en zondag van 14 tot 18 uur. Het initiatief maakt deel uit van Winterwarmte, waarbij 64 Oudenaardse winkeliers en horeca-uitbaters hun klanten dit weekend extra in de watten leggen.