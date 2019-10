Oudenaardse leerlingen ongerust na overvallen: “Op weg naar school altijd over schouder kijken” Lieke D'hondt

24 oktober 2019

17u16 3 Oudenaarde Het bericht dat verschillende leerlingen van Oudenaardse scholen zijn overvallen op weg naar school, veroorzaakt enige ongerustheid bij de studenten. Een deel van de leerlingen past zijn gedrag aan en wandelt nu in groep naar school, of neemt de bus.

Al zes keer in één week tijd zijn Oudenaardse scholieren beroofd van hun gsm en geld. Woensdagochtend nog maakten twee leerlingen van het Go! Atheneum melding van een overval. Twee daders grepen de jongens bij de nek, bedreigden hen en namen hun gsm en geld af. De politie houdt sinds enkele dagen verhoogd toezicht, maar de leerlingen zijn toch behoorlijk geschrokken van de gebeurtenissen. Qwincey en haar vriendin lopen school in het Go! Atheneum in de Bergstraat, maar durven niet meer alleen van het station naar school te wandelen. “Ik zorg dat ik in groep naar school kan wandelen, mijn vriendin neemt voortaan de bus. Het is voor ons namelijk nog een heel eind stappen naar school en we willen niet dat er iets gebeurt”, vertelt Qwincey.

Kenji De Witte zit in het derde middelbaar in Richtpunt campus Oudenaarde. Hij is niet bang en past zijn gedrag niet aan, maar zijn medeleerlingen Yara Steenhoudt, Laury Deruyver en Ymke Van Nieuwenhuyzen doen dat wel. “Op school zijn we er wel mee bezig. De leerkrachten hebben ons erover aangesproken en raden ons aan om niet alleen naar school te wandelen”, vertelt Ymke. Een advies dat Yara alvast ter harte neemt. “Ik wacht tot ik in groep naar school kan wandelen, maar ik blijf wel achterom kijken omdat de schrik er toch in zit.” Een gevoel dat Laury kan bevestigen. “Ik ben deze ochtend nog alleen naar school gewandeld, maar ik heb gedaan alsof ik bij een groepje leerlingen hoorde door dicht bij hen te blijven. Ik heb ook verschillende keren over mijn schouder gekeken.”

Waakzaamheid

Het Go! Gemeenschapsonderwijs heeft alvast de ouders en de leerlingen de raad gegeven om waakzaam te zijn en niet alleen naar school te wandelen. De Bernardusscholen communiceren voorlopig nog niet officieel naar de leerlingen en ouders toe. Er zijn in de scholen ook nog geen incidenten gemeld. Ook bij het Sint-Vincentius, dat verpleegkunde in volwassenenonderwijs aanbiedt, is er nog geen opdracht van de hoofdschool om officieel te communiceren. De katholieke basisschool Sint-Jozef, dat zich vlakbij de Prins Leopoldstraat bevindt, brengt de ouders van de leerlingen wel op de hoogte via de communicatiekanalen. “Maar er is nog geen ongerustheid bij de leerlingen”, vertelt directeur Bart Dhaene. “We hebben begrepen dat de overvallers het vooral gemunt hebben op leerlingen van middelbare scholen om gsm’s en zakgeld buit te maken. De meeste van onze leerlingen hebben dat niet op zak.”