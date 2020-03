Oudenaardse huisarts Eva Pycke reageert op hardnekkig gerucht: “Dank voor jullie bezorgdheid, maar voorlopig heeft het virus mij nog niet te pakken” Ronny De Coster

16 maart 2020

14u05 32 Oudenaarde De Oudenaardse huisarts Eva Pycke laat weten dat ze nog altijd in goede gezondheid verkeert. Ze reageert daarmee op het hardnekkige gerucht dat ze met het coronavirus zou besmet zijn.

“Blijkbaar gaat er een hardnekkig gerucht de ronde dat ikzelf een ernstige coronainfectie zou doormaken. Bedankt voor jullie bezorgdheid, maar voorlopig heeft het virus mij nog niet te pakken, ben ik nog in uitstekende gezondheid en smijt ik me volop in de strijd tegen het virus in onze praktijk en daarbuiten”, laat de dokter via sociale media weten.

125 oproepen op half uur

“Ik weet niet vanwaar het gerucht kwam, maar het was blijkbaar heel hardnekkig, want ik werd er al over aangesproken door verschillende collega’s”, vertelt dokter Eva Pycke waarom ze toch even wou reageren. “Gelukkig, want het is superdruk”, vertelt Pycke, die werkt in de Artsenpraktijk Ohio in Nederename en Eine. “Deze ochtend (maandag, nvdr.) zijn in een half uur tijd op onze telefooncentrale maar liefst 125 oproepen gemeld. Heel veel mensen maken zich ongerust, omdat ze denken symptomen van het coronavirus te hebben. Het is nu een enorm werk om dit allemaal te verwerken”, vertelt de arts.