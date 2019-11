Oudenaardse hobbybrouwer Sam Vanderstraeten behaalt met Nonniversaire goud op European Beer Challenge in Londen Ronny De Coster

17 november 2019

20u53 1 Oudenaarde Op de European Beer Challenge in Londen is de bierbrouwer Sam Vanderstraeten uit Ename in de prijzen gevallen. De jury verkoos de Oudenaardse Nonniversaire tot het beste bier in de categorie Experimental Beer.

Enamenaar en hobbybrouwer Sam Vanderstraeten is wel al meer dan tien jaar gepassioneerd met bier bezig en volgde ook zythologie, waardoor hij zichzelf biersommelier mag noemen. Zijn Nonniversaire is een bier met liefst 12,1 procent alcoholvolume en was de voorbije jaren al goed voor vijf internationale bekroningen. Eén ervan was de zilveren medaille op de European Beer Challenge in Londen in 2017.

Twee jaar later is de Nonniversaire nog in de ranking gestegen: de jury beoordeelde het als het allerbeste experimentele bier.

“Ik ben hier best wel van onder de indruk. De European Beer Challenge bestaat uit een jury van om en bij de 100 van ‘s werelds meest toonaangevende bierkopers en importeurs. Dat is een jury die toch iets van bier kent. Ik ben heel trots”, bekent Sam.

Nog maar pas werd hij door het stadsbestuur van Oudenaarde ook al gehuldigd als verdienstelijke ondernemer.