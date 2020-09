Oudenaardse gemeenteraad wordt weer een fysieke vergadering: “Maar we zijn nog op zoek naar geschikte locatie” Ronny De Coster

11 september 2020

18u02 1 Oudenaarde De Oudenaardse gemeenteraadsleden stoppen met video-vergaderingen: eind deze maand zitten de verkozenen weer rond een echte debattafel. Waar die komt, is nog niet zeker.

Door de coronacrisis zijn de jongste drie gemeenteraden niet kunnen doorgaan in de Volkszaal van het stadhuis, maar communiceerden de raadsleden via de computer. “Een noodoplossing, omdat er geen andere mogelijkheid was, maar geen ideale toestand”, zegt Lieven Cnudde, voorzitter van de gemeenteraad. “Het is toch moeilijker om een debat te voeren via een scherm. Als voorzitter vond ik het toch een hele opgave om dit te leiden. Je krijgt toch niet dezelfde interactie”, blikt Cnudde op de digitale vergaderingen terug.

Sporthal?

Omdat ook het Agentschap Binnenlands Bestuur oordeelt dat raadsleden beter debatteren wanneer ze rond dezelfde tafel zitten, beveelt het steden en gemeenten aan om weer “echte” gemeenteraden te organiseren. En dat doet Oudenaarde alvast op maandag 28 september. “Over de locatie heeft de stad nog niet beslist. Dat gebeurt maandag in het schepencollege. We hebben een plaats nodig waar de raadsleden verder van elkaar kunnen zitten en waar ook publiek aanwezig kan zijn. De stedelijke sporthal is een mogelijkheid, maar er zijn ook nog ander opties”, zegt Lieven Cnudde.