Oudenaardse burgemeester schrikt van massale sluiting horecazaken: “Samen met uitbaters bekijken wat we nog meer kunnen doen”

Oudenaarde

Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) bekent dat hij best wel schrikt van het nieuws dat verschillende bekende horecazaken op en rond de Markt er de brui aan geven . “Als stad hebben we al veel inspanningen gedaan, maar op veel zaken zoals de coronacrisis, de torenhoge huurprijzen van huisbazen en wurgcontracten met brouwerijen hebben wij geen invloed. Het neemt niet weg dat we bezorgd zijn en met de horeca-uitbaters zullen bekijken wat er kan gedaan worden”, zegt hij.