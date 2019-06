Oudenaards schoenenbedrijf haalt slag thuis tegen Adidas: sportmerk kan drie parallelle strepen niet claimen Redactie

19 juni 2019

11u22 4 Oudenaarde Het Vlaamse schoenenbedrijf Shoe Branding Europe uit Oudenaarde heeft van het Europees Hof van Justitie gelijk gekregen in zijn dispuut met het Duitse sportmerk Adidas. Dat hof heeft namelijk bevestigd dat Adidas een bepaald gebruik van drie parallelle strepen op sportkledij niet kan claimen als merk.

Het is niet de eerste keer dat het Vlaamse Shoe Branding Europe en Adidas met elkaar in de clinch gaan over het gebruik van strepen op sportkledij. Eerder won Adidas al een zaak tegen het design van Shoe Branding Europe met twee opvallende schuine strepen aan de zijkant van schoenen. Dat ontwerp leek namelijk te veel op de (beschermde) drie strepen van Adidas.

Maar in een andere 'streepjeskwestie' bijt Adidas dus in het stof. In 2014 diende het Duitse sportmerk een ander ontwerp in bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU (EUIPO), een merkaanvraag voor drie parallel lopende strepen van dezelfde lengte die op gelijke afstand van elkaar staan, ongeacht in welke richting ze op het product zijn aangebracht.

Onderscheidend vermogen

Shoe Branding Europe verzette zich tegen die aanvraag. Het Europese merkenbureau gaf hen in 2016 gelijk en verklaarde het Adidas-merk met drie parallelle strepen nietig "bij gebrek aan onderscheidend vermogen". Volgens het EUIPO had het merk niet mogen ingeschreven worden. Adidas ging in beroep tegen die beslissing, maar krijgt nu ongelijk van het Hof van Justitie. Dat hof bevestigt het eerdere oordeel van het merkenbureau.

Stefaan Van der Jeught van het Hof van Justitie: “Het probleem is hier dat Adidas de strepen heel algemeen wilde: voor alle kledingstukken, in alle richtingen, op elke manier aangebracht. Dat gaat te ver. In het verleden is er wel al eens een uitspraak geweest over drie strepen specifiek aangebracht op schoenen. Dat doet volgens het gerecht meteen denken aan Adidas, dus dat is wel beschermd.”

Wisselend succes

In theorie kan Adidas nog een keer in beroep gaan tegen de beslissing. Maar de kans dat dat gebeurt is eerder klein, volgens Van der Jeught.

De strijd tussen beide bedrijven loopt al een hele tijd, met wisselend succes voor beide partijen. Het Belgische schoenenbedrijf wilde in 2009 en 2011 twee schoenen laten registreren bij het Europes Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Maar het Duitse sportmerk Adidas verzette zich tegen het ontwerp van de schoenen. Die schoenen bevatten namelijk twee opvallende voorwaartse strepen. De gelijkenis met het typische Adidas-design van drie schuine strepen was te groot, vond Adidas.

Het EUIPO volgde die redenering en weigerde in 2015 en 2016 de merken van Shoe Branding Europe te erkennen. Volgens het bureau waren de gelijkenissen tussen beide schoenen te groot en bestond er het gevaar dat Shoe Branding Europe “ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit de reputatie van het merk Adidas”.

Het lijkt dus een kwestie van tijd vooraleer er een nieuwe rechtszaak tussen David en Goliath op de agenda zal staan.