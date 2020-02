Oudenaards ereschepen Christiane Marijns (75) overleden Ronny De Coster

26 februari 2020

16u16 0 Oudenaarde In Oudenaarde is ereschepen Christiane Marijns (CD&V) overleden. Ze was ooit de eerste vrouwelijke schepen in Oudenaarde en is twee legislaturen vooral actief geweest op sociale domeinen.

Christiane Maryns was 25 jaar toen ze haar eerste stappen zetten in de politiek en verkozen werd tot Oudenaards gemeenteraadslid. In 1994 werd ze de eerste vrouwelijke schepen van de stad. Ze bleef twaalf jaar op post en werkte vooral op sociale thema’s. Marijns was schepen van onder meer Sociale Zaken, Kunstonderwijs en Welzijnsbeleid, Zustersteden en Europese Zaken en stond onder meer aan de wieg van het Plaatselijk Wergelegenheidsagentschap (PWA). Ze heeft ook de Dienst Opvanggezinnen van de stad vele jaren geleid.

Sociaal verpleegkundige

Zelf heeft ze 35 jaar gewerkt als sociaal verpleegkundige bij de Christelijke Mutualiteiten in Oudenaarde, waardoor ze de sociale sector ook beroepshalve goed kende. In 2006 was ze nog de nummer twee op de CD&V-lijst, toen aangevoerd door Richard Eeckhaut. Maar Marijns gaf na de verkiezingen haar schepenambt door aan partijgenoot Pieter Orbie, maar bleef wel nog zes jaar zetelen als gemeenteraadslid.

Gedreven politica

“Christiane was zeer gedreven politica, die zeer begaan was met de sociale sector. Ik heb vele jaren met haar in het college gezeteld en herinner me haar als een heel aangename collega om mee samen te werken”, reageert gemeenteraadslid en oud-schepen Wim Merchie (CD&V).