Oudenaards bruin bier van Brouwerij Roman: "Het AB'tje vormt al sinds 1545 het fundament van onze brouwerij"

31 augustus 2019

07u01 0 Oudenaarde Bruin bier zit verweven in het DNA van Brouwerij Roman in Mater. De familie Roman maakt het bier al sinds 1545 en doet dat nog altijd met veel toewijding. “Ons AB’tje is in de streek alom bekend. Je kunt het vergelijken met een bruine pils”, vertelt marketing manager Thomas Lauwaert.

Het Oudenaards bruin bier van Roman heet sinds 2014 officieel Adriaen Brouwer, genoemd naar de Oudenaardse schilder die in de jaren 1600 heeft geleefd, maar vraag het aan een Oudenaardist en hij zal over een AB’tje spreken. Adriaen Brouwer is een dorstlessend bier van lage gisting. “Je kunt het een beetje vergelijken met een bruine pils”, vertelt marketing manager Thomas Lauwaert. “De kleur van het bier is bruin door de mout, maar het is geen zwaar bier, zoals veel mensen denken. In de middeleeuwen werd bruin bier zelfs meer gedronken dan water omdat dit niet zuiver genoeg was.”

Bronwater

Met Carlo en Lode Roman staat nu de veertiende generatie van de familie aan het hoofd, maar het was Joos Roman die in 1545 begon met brouwen. Hij opende toen herberg De Clocke op een drukke heirweg in Mater. De herberg was volledig zelfbedruipend, inclusief graanmolen en brouwerij. “Generatie na generatie is het brouwen belangrijker geworden. Tot de Tweede Wereldoorlog brouwden we alleen bruin bier. Daarna is de brouwerij op de kar gesprongen van de pils, maar het bruin bier is altijd belangrijk gebleven. Het is het fundament van de brouwerij. Het is ook een echt streekproduct dat we brouwen met water uit een eigen bron op enkele kilometers van de brouwerij. Vooral hier onder de kerktoren is Adriaen Brouwer populair. We kunnen het niet in grote hoeveelheden exporteren naar het buitenland en zelfs buiten Oost-Vlaanderen ligt het al moeilijker, maar toch houden we er enorm van. Het is een uniek product waarmee we ons kunnen onderscheiden.”

Degustatiebieren

Inwoners van Oudenaarde en omgeving kennen Adriaen Brouwer, maar Roman doet ook inspanningen om het bier elders aan de man te brengen. “Vooral naar nieuwe klanten toe blijft het belangrijk het bier onder de aandacht te brengen. Als we dat niet doen, lopen we het risico dat het product vergrijst met de doelgroep. Daarom hebben we Adriaen Brouwer onlangs in een nieuw jasje gestoken. Vroeger stond Adriaen Brouwer op het etiket afgebeeld als edelman, maar zo was hij eigenlijk niet. Hij was meer een woesteling die vooral geïnteresseerd was in het dagelijks leven en de cafés. We hebben hem daarom wat passender afgebeeld op het etiket. We verkopen Adriaen Brouwer nu ook samen met twee andere bruine bieren: de AB Tripel en AB Oaked. Dat zijn twee bio- en degustatiebieren. We hopen dat de traditionele Adriaen Brouwer kan meesurfen op hun verhaal.”

