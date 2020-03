Oudenaards bedrijf geeft zorgverleners theraptietoestellen om fysiek en mentaal ontspannen Ronny De Coster

20 maart 2020

18u31 0 Oudenaarde Home Health Products uit Oudenaarde, een bedrijf gespecialiseerd in medische therapietoestellen voor chronisch zieken. stelt meer dan 100 van hun apparaten ter beschikking van zorgverleners tijdens deze coronacrisis. “We moeten zorg dragen voor de zorgverleners. Dan kan door ze fysiek en mentaal te helpen ontspannen”, zegt Bruno Nuyttens van HHP.

Het bedrijf Home Health Products (HHP), dat gevestigd is aan de Ambachtstraat in Eine, werd 20 jaar geleden opgericht door Bruno Nuyttens. HHP verkoopt wereldwij therapietoestellen die gebruikt worden om gesteld aan chronisch zieken fysiek en mentaal te ontspannen.

“Maar ook wie gezond is, kan van de werking van de apparatuur genieten en daarom lanceren wij tijdens de coronacrisis het project zorg voor de zorgverlener. Mensen die aan het werk zijn in de zorg, krijgen het almaar harder te verduren met het snel groeiend aantal bemettingen en ziekenhuisopnames. Met ons project zullen we meer dan 100 van onze therapietoestellen in bruikleen geven aan verschillende afdelingen intensieve zorgen in ziekenhuizen over heel België en Nederland”, kondigt zaakvoerder Bruno Nuyttens aan.

UZ Gent

“De vraag kwam van het Amphia ziekenhuis in Breda, dat op dit moment het grootste aantal besmette patiënten opvangt en verzorgt”, zegt Nuyttens. “De enorme werkdruk en de vermoeidheid bij de zorgverleners groeit dagelijks. Zo kwam de vraag of het ziekenhuis een paar toestellen ter beschikking kon krijgen. Ondertussen kreeg UZ Gent ook interesse in dit initiatief. Dankzij het therapietoestel kunnen zorgverleners dagelijks genieten van een therapie die hen ontspant, hun immuunsysteem verbetert en de doorbloeding en lymfedrainage stimuleert. Zo zouden ze sneller in staat zijn om fysiek en mentaal te ontspannen en te herstellen”, legt Nuyttens uit.

100 toestellen

“We zijn een bedrijf dat gezondheid en welzijn hoog in het vaandel draagt. Het is dan ook logisch, dat we op de aanvragen ingaan en nog verder te gaan. We stellen een honderdtal therapiesystemen ter beschikking van, de afdelingen intensieve zorgen in ziekenhuizen over heel België en Nederland”, voorziet de zaakvoerder van HHP.