Oudenaarde zet zomer sfeervol in met Café Locale en straatanimatie op de Markt Ronny De Coster

10 juli 2020

22u45 0

Oudenaarde De zomer is sfeervol ingezet in Oudenaarde. Op de Markt zat het zomerse terras Café Locale vrijdagavond gezellig vol en kreeg het er een pak straatanimatie bovenop naar aanleiding van het feest van 11 juli.

Dat het grote openluchtterras op het middenplein van de Markt in Oudenaarde een schot in de roos is, blijkt al een paar dagen na de opening. Zeven horecazaken sloegen de handen in elkaar om de de hele zomer lang samen het zogenaamde Café Locale uit te baten. Het initiatief valt duidelijk in de smaak.

Naar aanleiding van het feest van 11 juli laat ook het stadsbestuur van Oudenaarde zich niet onbetuigd. Het stuurde een pak straatanimatie uit. Niet alleen op de Markt, maar ook in verschillende deelgemeenten zorgden artiesten voor sfeer. Ook zaterdag staat nog het een en ander te gebeuren: vooral visueel straattheater staat dan in de kijker.Vooral gezelschappen uit de regio Oudenaarde en artiesten met plaatselijke roots komen aan bod.