Oudenaarde wuifde vandaag massaal naar de vtm-drone en dat levert deze prachtige beelden op Ronny De Coster

23 maart 2020

20u25 0

De drone van VTM Nieuws en HLN die elke dag de lucht in gaat op zoek naar warme boodschappen van inwoners, zweefde vandaag over Oudenaarde. Een paar honderd inwoners hadden zich op de komst de drone voorbereid met boodschappen op spandoeken, op straatstenen en veel meer. De leukste beelden zitten in dit filmpje. Het begeleidende nummer werd geschreven door Hans Vrancken en ingezongen door Metejoor.