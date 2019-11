Oudenaarde wordt pleegzorggemeente Ronny De Coster

05 november 2019

22u14 0 Oudenaarde Samen met Pleegzorg Vlaanderen zet het stadsbestuur een duurzame samenwerking op poten om pleegzorg in de stad op een laagdrempelige manier bekend te maken.

Elke Vlaamse gemeente kan zich kandidaat stellen als Pleegzorggemeente. Daarmee willen ze zich engageren om kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen in hun buurt een thuis te bieden.

“In Oudenaarde zijn er momenteel 24 pleeggezinnen waar 35 kinderen/jongeren worden opgevangen. Pleegzorg Vlaanderen gaat dagelijks op zoek naar nieuwe kandidaat- pleeggezinnen. De organisatie wil pleegzorg bekend maken bij het brede publiek. Nadien zorgen zij ook voor begeleiding en praktische, administratieve ondersteuning” licht de Oudenaardse schepen voor Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V) toe.

Informatie in scholen en sportclubs

“De voorbije maanden zaten we enkele keren samen met de mensen van Pleegzorg. Specifiek voor Oudenaarde werd er gevraagd om informatie te verspeiden naar scholen en sportclubs, worden er in de week van de pleegzorg in november onderleggers met info over pleegzorg gelegd in het sociaal restaurant De Pelikaan, wordt er een infoavond georganiseerd in het Sociaal Huis en komen er standjes met boeken in de bibliotheek en op de buitenspeeldag in april 2020”, legt Mas uit.

Oudenaarde zal het label van Pleegzorggemeente in het voorjaar van 2020 overhandigd krijgen. “Dat zal gepaard gaan met een receptie waarbij alle Oudenaardse pleeggezinnen in de bloemetjes zullen worden gezet”, voorziet de schepen.