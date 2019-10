Oudenaarde wil nòg drie wandtapijten uit ‘De geschiedenis van Alexander’ vinden en aankopen Ronny De Coster

27 oktober 2019

18u33 0 Oudenaarde De stad Oudenaarde wil de nog drie ontbrekende wandtapijten uit de reeks ‘De geschiedenis van Alexander’ aankopen en zoekt naar de eigenaar van de historische stukken. Dat zegt cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V), nadat de stad vrijdag bij Sotheby’s in New York al een wandtapijt uit die reeks heeft aangekocht.

Vrijdag deed de stad bij veilinghuis Sotheby’s een winnend bod van 13.500 euro op een historisch wandtapijt over Margaretha Van Parma, waarmee het een vierde wandtapijt van de collectie ‘De geschiedenis van Alexander’ heeft. Met Vlaamse steun wordt het stuk nu overgebracht naar Oudenaarde, waar het naast drie andere wandtapijten wordt opgehangen.

Anonieme verkoper

Sotheby’s bracht het Oudenaards stadsbestuur op de hoogte van de beschikbaarheid van het vierde tapijt, omdat het veilinghuis er zich bewust van was dat de stad al drie wandtapijten in haar bezit had. Maar op de vraag waar de rest van de verzameling zich bevindt, moet ook het wereldbekende Amerikaanse veilinghuis het antwoord schuldig blijven.

De eigenaar van het vrijdag aangekochte wandtapijt wenst anoniem te blijven. Het is niet uitgesloten dat hij ook de andere drie wandtapijten in bezit heeft. De stad kocht de drie wandtapijten uit de reeks zowat twintig jaar geleden. De stukken hangen in de Lakenhalle van het stadhuis, waar ze bezichtigd kunnen worden. Binnenkort wordt daar ook het wandtapijt over Margaretha Van Parma bijgeplaatst.

Oudenaarde steekt haar interesse alvast niet onder stoelen of banken. Indien de wandtapijten opduiken, zal Oudenaarde “absoluut” middelen uittrekken, bevestigt Vercamer.

“We willen ze graag allemaal hebben”, zegt Vercamer. “We hebben budget en zijn daarop voorbereid.” Of het Oudenaarde zal lukken om nog voor eind 2022 haar collectie te vervolledigen, is nog afwachten. Dan opent in De stad een prestigieuze tentoonstelling rond de figuur Margaretha Van Parma.