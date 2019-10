Oudenaarde wil met GAS-boetes verkoop en gebruik lachgas aan banden leggen Ronny De Coster

01 oktober 2019

15u12 0 Oudenaarde Wie in Oudenaarde ampullen lachgas verkoopt of gebruikt om de verkeerde redenen, riskeert daardoor binnenkort een GAS-boete. In navolging van onder meer Kortrijk, Mechelen en Genk legt Oudenaarde de verkoop en het oneigenlijk gebruik van lachgas aan banden. Dat kondigt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) aan na een vraag van oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a).

“Lachgas is geen onschuldig roesmiddel. Het veroorzaakt behalve een vluchtige kick ook coördinatiestoornissen, een tragere reactiesnelheid, brand- en vrieswonden aan de lippen, longen en luchtwegen en hallucinaties. Er zijn gevallen bekend waarbij jongeren ernstige, blijvende hersenletsels overhouden”, alarmeerde oppositieraadslid Dagmar Beernaert tijdens de jongste gemeenteraad.

Partydrug

Lachgas is de jongste tijd populair bij jongeren als partydrug, maar is dus allesbehalve onschuldig. Nochtans is het middel gemakkelijk te verkrijgen in de vorm van ampullen drijfgas voor slagroomspuiten. In navolging van onder meer Kortrijk, Ninove, Mechelen en Genk legt ook Oudenaarde binnenkort het oneigenlijk gebruik en de verkoop van lachgas aan banden.

In GAS-reglement

“In samenspraak met de politie zullen we ons GAS-reglement herzien. Nu staat het gebruik van lachgas daarin niet vermeld. Maar het is wel de bedoeling een GAS-boete te voorzien voor wie lachgas als een drug gebruikt”, voorziet burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).