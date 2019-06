Oudenaarde wil dertig historische bomen uitspelen als toeristische troef Ronny De Coster

18 juni 2019

20u29 0 Oudenaarde Dertig bomen in Oudenaarde blijken zo’n interessante historische waarde te hebben, dat de stad ze in kaart brengt. “We willen dit cultureel erfgoed ook toeristisch uitspelen in onder meer wandel- en fietsroutes”, zegt cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V).

In het kader van de deelname van stad Oudenaarde aan Entente Florale Europe 2019, voerde de Oudenaardse stadsarchivaris Stijn Lybeert een onderzoek uit naar de historische bomen van Oudenaarde.

“Bomen hebben al eeuwenlang meer dan een symbolische betekenis voor de mens. Ze werden aanbeden, gebruikt om grenzen vast te leggen en opgenomen in de samenleving als gerechtsbomen of herinneringsbomen. Het zijn stille getuigen van tradities die we al lang zijn vergeten”, zegt Stijn Lybeert.

Hij heeft een dertigtal historische waardevolle bomen in kaart gebracht.

Grensbomen

Opmerkelijk zijn zogenaamde grensbomen, die de grens aangeven tussen gemeenten. “De Sint-Hilariuslinde in Mullem of de Peerie’s linde aan de Bruwaan zijn mooie voorbeelden van grensbomen. We vinden ze terug in oude landboeken en op een kaart van uit 1669. In Bevere staan er gerechtslindes aan de vierschaar die zelfs uniek zijn in Vlaanderen. Ook plaatsnamen wijzen op de historische aanwezigheid van bomen. Eén van de meest frappante voorbeelden vinden we op de Eindries. Daar zou Ter Eecken teruggaan tot de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Eik, die exact op de plaats stond van de huidige Sint-Jozefkerk. De typerende platanen van Enameplein zijn beschermd als erfgoed. In de 17de eeuw was het plein echter een open ruimte waar wel een gerechts- of vereringsboom moet gestaan hebben in de vorm van een eik”, weet Libeert.

Toeristisch uitspelen

Cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V) ziet in de in kaart gebrachte info toeristische mogelijkheden. “We kunnen die plaatsen inpassen in toeristische wandel- en fietsroutes”, plant Vercamer.