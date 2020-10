Oudenaarde voert strijd tegen sluikstorters op: camera’s bewaken glascontainers en andere risicoplaatsen Ronny De Coster

05 oktober 2020

12u59 6 Oudenaarde Het stadsbestuur voert samen met de intercommunale I.VL.A. en de politie Vlaamse Ardennen de jacht op sluikstorters op. Waar glascontainers staan en op andere plaatsen waar vaak sluikstorters aan het werk zijn, komen verdoken camera’s om daders te betrappen. “Zij riskeren een GAS-boete van 350 euro en de kosten voor opruiming”, waarschuwt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

“Als er iets is waar veel inwoners zich aan ergeren, dan is dat achtergelaten afval op straten en pleinen. We spannen ons al jaren in om de vervuiling in te perken. Zwerfvuil en sluikstorten hebben niet enkel een serieuze impact op het milieu, ze kosten de gemeenschap jaarlijks ook handenvol geld. Daarom willen we tijdens deze ‘Week van de Handhaving’ de problematiek extra in de kijker plaatsen”, zegt de Oudenaardse burgemeester.

Hij kondigt samen met zijn milieuschepen John Adam, de intercommunale I.VL.A. en de politie aan, dat de stad Oudenaarde een versnelling hoger schakelt in de strijd tegen zwerfvuil. “Voortaan kunnen we namelijk ook verplaatsbare camera’s inzetten. Natuurlijk zullen we hierbij rekening houden met de wetgeving rond de bescherming van de privacy. Na positief advies van de lokale politie, gaf de gemeenteraad vorige week groen licht om deze bewakingscamera’s in te zetten. Dat laat ons toe om de gekende ‘hotspots’ beter in de gaten te houden en indien nodig effectief te kunnen optreden tegen overtreders”, zegt De Meulemeester.

Mooimakers

De stad betrekt bij de opgedreven jacht op sluikstorters ook het project Mooimakers. Dat zegt schepen John Adam, bevoegd voor de stedelijke groendienst : “Twee jaar geleden werd onze stad geselecteerd voor een coachingtraject door ‘Mooimakers’. Samen met hen en met andere partners zoals scholen, politie en stadswachten, willen we de Week van de Handhaving aangrijpen om de mensen nog eens heel duidelijk te wijzen op alle negatieve gevolgen van het vervuilen. Er zullen natuurlijk meer controles plaatsvinden, maar daarnaast plannen we ook verschillende sensibiliseringsacties. Onze mensen van de groendienst kregen een opleiding handhavingsbeleid en overtreders zullen actief worden aangesproken en beboet”, voorziet John Adam.

Het is de afvalintercommunale I.VL.A. die de camera’s ter beschikking stelt en die ook de beelden bekijkt en ze naar de politie stuurt als er daders of bijvoorbeeld nummerplaten van auto’s te zien zijn. “We starten met twee toestellen, die verdoken worden opgesteld en die geregeld van locatie zullen wisselen”, zegt Mathieu De Cock, voorzitter van I.VL.A.

350 euro boete

Een GAS-boete voor het achterlaten van een sluikstort of zwerfvuil kan oplopen tot 350 euro. Bovendien kan de stad de overtreder ook de kosten voor opruiming doen betalen.