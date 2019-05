Oudenaarde stuurt acht atleten naar 1.000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker en roept inwoners op om langste erehaag te vormen Ronny De Coster

29 mei 2019

13u57 0 Oudenaarde Acht sportieve Oudenaardenaren nemen deze week deel aan de fietshappening 1.000 kilometer voor Kom op Tegen Kanker. Zij dagen meteen ook alle andere inwoners van de stad uit, want er valt een record te breken: zondag wil Oudenaarde voor het peloton de langste erehaag vormen en dus beter doen dan Antwerpen, Zedelgem en Diest. De Markt wordt een evenementendorp vol animatie.

De 1.000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker vindt voor de tiende keer plaats. In teams van maximaal acht personen leggen de team het traject af in acht etappes over vier dagen. Voor Oudenaarde rijden Rebecca De Latte, Reggy Bonaert, Simon De Brauwere, Stijn Ysebaert, Roland Van Heddegem, Hans Roos, Marnic De Waele en Bert Van De Poele. Van donderdag tot zondag fietsen de teams elke dag van Mechelen naar een van de vier zogenaamde middagsteden.

Dat zijn Antwerpen, Zedelgem, Diest en Oudenaarde. De vier steden worden uitgedaagd om bij de passage van het peloton de langste erehaag te vormen. Het record van vorige edities staat op naam van Torhout. Daar wisten ze met 3.465 supporters de voorlopige langste erehaag te vormen.

“Wij willen zondag beter doen en roepen daarom alle inwoners en verenigingen van de stad op om naar de Markt te komen. Als wielerstad moet het ons lukken om dat record te doen sneuvelen”, gelooft burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Belleman roept op

Oudenaarde maakt van de doortocht van het peloton een dag vol animatie. De markt wordt een evenementendorp. De Koninklijke Harmonie zal al vanaf 10 uur de toon inzetten en om 10.30 uur is er een optreden van Gene Thomas. Een uur later verwelkomt de burgemeester de aanwezigen en doet de Belleman de oproep tot de vorming van de erehaag op de Markt.

Een gerechtsdeurwaarder komt eraan te pas om het aantal supporters langs de kant van het parcours te tellen.

Terwijl stadsbeiaardier Lode Schynkel een ode speelt aan de deelnemers, verwelkomt Oudenaarde een internationaal peloton dat uit Lyon komt. Tussen 12 en 13 uur worden de pelotons verwacht die vanuit Mechelen fietsen.

Slotshow

Dj El Rubio en speakers Christoph Caluwé en Olievier Schalbroeck zorgen tussendoor voor de ambiance en de dames van de band About Jay brengen meerstemmige songs. Een instrumentele mix van rock, blues, jazz en funk staat op de playlist van de Oudenaardse coverband Rund Funk, die speelt vanaf 16 uur. Tussen 17 en 21.30 uur is op de Markt live de uitzending van de slotshow in Mechelen te volgen.